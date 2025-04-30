Падіння підлітків із багатоповерхівки у Львові: поліція встановила особи загиблих

фото: Нацполіція

Внаслідок падіння з 16-го поверху житлового будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові загинули двоє 15-річних підлітків — хлопець та дівчина

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції у Львівській області.

"Правоохоронці встановили особи загиблих — це 15-річна жителька Івано-Франківська та львівʼянин віком також 15 років", — йдеться у повідомленні.

Діти померли від травм, отриманих внаслідок падіння з великої висоти.

Попередньо, пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16-му поверсі житлового будинку. Поліцейські продовжують розглядати версію про самогубство.

Нагадаємо, 29 квітня в багатоповерхівці у Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі.