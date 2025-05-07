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07 мая 2025, 08:09

Трагедия в Черновцах: 19-летний парень упал с 8 этажа недостроя

07 мая 2025, 08:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черновцах 19-летний парень упал с восьмого этажа недостроя на улице Героев Майдана. Он погиб

Об этом сообщает "Черновицкий проминь" со ссылкой на полицию области, передает RegioNews.

Как отметили правоохранители, информация о случившемся поступила 6 мая.

По предварительным данным, смерть юноши произошла в результате несчастного случая.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Идет досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, 29 апреля в многоэтажке во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже. Правоохранители установили личности погибших – это жительница Ивано-Франковска и львовянин. Им было по 15 лет.

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