Трагедия в Черновцах: 19-летний парень упал с 8 этажа недостроя
В Черновцах 19-летний парень упал с восьмого этажа недостроя на улице Героев Майдана. Он погиб
Об этом сообщает "Черновицкий проминь" со ссылкой на полицию области, передает RegioNews.
Как отметили правоохранители, информация о случившемся поступила 6 мая.
По предварительным данным, смерть юноши произошла в результате несчастного случая.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.
Идет досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, 29 апреля в многоэтажке во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже. Правоохранители установили личности погибших – это жительница Ивано-Франковска и львовянин. Им было по 15 лет.