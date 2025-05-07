У Чернівцях із річки дістали тіло людини
Трагедія сталася ввечері 5 травня у Чернівцях. Тіло потопельника виявили в річці Прут
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.
Загиблим виявився місцевий житель 1943 року народження.
"Надзвичайники підняли тіло чоловіка з води та передали його на судово-медичну експертизу для подальшого встановлення причин смерті", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 3 травня біля острова Ольжин у Києві виявили тіло жінки.
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