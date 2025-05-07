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07 травня 2025, 03:35

У Чернівцях із річки дістали тіло людини

07 травня 2025, 03:35
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фото: ДСНС України у Чернівецькій області
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Трагедія сталася ввечері 5 травня у Чернівцях. Тіло потопельника виявили в річці Прут

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.

Загиблим виявився місцевий житель 1943 року народження.

"Надзвичайники підняли тіло чоловіка з води та передали його на судово-медичну експертизу для подальшого встановлення причин смерті", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 3 травня біля острова Ольжин у Києві виявили тіло жінки.

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