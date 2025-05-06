На Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет
Поліцейські Тернопільської області знайшли перероблений пістолет у будинку 66-річної жінки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За словами працівників поліції, ще на початку березня вони отримали інформацію про те, що в будинку місцева жителька може зберігати зброю. Під час обшуку правоохоронці знайшли перероблений сигнальний пістолет марки "Ekol P29 Rev II".
За словами жінки, зброю вона знайшла. Пістолет поліцейські вилучили та направили на експертизу.
Жительці Тернопільщини може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату в лісосмузі.
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