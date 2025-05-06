На Одещині зник 14-річний хлопець
Поліцейські розшукують 14-річного Данила Шишкіна, який сьогодні, 6 травня, втік з дитячого закладу в Київському районі міста Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Прикмети: зріст приблизно 170 см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.
Був одягнений в чорне худі, широкі чорні штани із білими вставками та взутий в чорні кросівки.
У поліції просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, телефонувати за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.
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