На Одещині зник 14-річний хлопець

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Поліцейські розшукують 14-річного Данила Шишкіна, який сьогодні, 6 травня, втік з дитячого закладу в Київському районі міста Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: зріст приблизно 170 см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.



Був одягнений в чорне худі, широкі чорні штани із білими вставками та взутий в чорні кросівки.





У поліції просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, телефонувати за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині зникла 13-річна дівчина.