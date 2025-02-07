На Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо

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Поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті чоловіка в обласному ТЦК та СП

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 7 лютого правоохоронці помітили 32-річного чернівчанина, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.Чоловіка запросили в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації.

Під час проходження військово-лікарської комісії, у чернівчанина різко погіршилось самопочуття й він знепритомнів. Чоловіку надавали домедичну допомогу, а на місце викликали медиків. Однак, під час реанімації, лікарі констатували смерть.

Тіло чернівчанина направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті.

За фактом події розпочали досудове розслідування з приміткою "природня смерть".

Як відомо, подібні випадки не вперше трапялють в Україні. Так, на на початку лютого після затримання ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки із Запоріжжя Людмили Петрової.

Нагадаємо, для військовослужбовців Територіальних центрів комплектування планують розробити правила щодо поводження з цивільними. Метою такого кроку є недопущення порушень прав людини працівниками структури.

Від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.