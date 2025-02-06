В Україні розробляють правила поведінки для працівників ТЦК

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Для військовослужбовців Територіальних центрів комплектування планують розробити правила щодо поводження з цивільними. Метою такого кроку є недопущення порушень прав людини працівниками структури

Як передає RegioNews, про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у інтерв’ю hromadske.

Нові правила будуть обов’язковими для всіх, а створити їх планують до кінця лютого. Їх доведуть до всіх військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб надалі не допускати порушень прав людини й не створювати конфліктних ситуацій.

Він зазначив, що помилки подекуди трапляються і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання.

"Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає", — заявив Саранцев.

Він також додав, що терміни "бусифікація" та "людолови" мають зникнути з повсякденного вживання, тому що вони є елементом російської пропаганди.

Нагадаємо, від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.