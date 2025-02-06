Фото: Нацполіція

Житель Одещини шукав військовозобов'язаним та пропонував їм допомогу. За фейкові документи він просив майже 5 тисяч доларів

Про це повідомляє Поліція Одеської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 46-річний житель міста Балта шукав чоловіків призовного віку. Він обіцяв їм "вплинути на ТЦК" та посприяти видачі військово-облікових документів із відміткою про непридатність до військової служби. Звичайно, "послуга" була платна - 4 500 доларів США.

Проте реалізували схему в чоловіка не вийшло. Його затримали правоохоронці "на гарячому", коли він отримував гроші.

Поліція оголосила чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За це він може отримати покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині волонтер обіцяв знайомому "вирішити питання" з інвалідністю. Вартість такої "послуги" становила 11 тисяч доларів США. Тепер "бізнесмена" затримали.

Також повідомлялося, що на Хмельниччині підприємця затримали, коли він передавав працівнику ТЦК хабар у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер йому оголосили про підозру. Правоохоронці проводять розслідування.