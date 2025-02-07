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Про це інформує RegioNews із посиланням на МОЗ.

Нещодавно Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, закладах громадського здоров’я, судово-медичних і судово-психіатричних установах, а також у центрах крові, якщо це їхнє основне місце роботи.

Водночас, як зазначили у відомстві, потреби ЗСУ та оборонного сектору в медиках забезпечуватимуть через розбронювання окремих фахівців, які можуть бути мобілізовані.

"Розбронювання" медиків відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування Медсил щодо потреб в тих чи інших фахівцях.

МОЗ у співпраці з департаментами охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме списки необхідних медиків. Процес організують так, щоб забезпечити належну роботу цивільних лікарень.

Керівники медзакладів подаватимуть заявки на розбронювання через "Дію" за встановленим порядком. Після зняття "броні" медиків мобілізуватимуть до ЗСУ чи інших військових формувань на медичні посади. Контракт укладатиметься на рік.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що рішення про розбронювання ухвалюватимуть, "враховуючи реальні потреби". Він наголосив на важливості балансу, щоб медична система ефективно працювала як для фронту, так і для тилу.

Також він зазначив, що наразі понад 75% поранених військових лікуються у цивільних лікарнях.

Нагадаємо, крім медиків, "бронь" від мобілізації отримали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).