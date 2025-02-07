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07 февраля 2025, 11:37

На Буковине в помещении областного ТЦК скончался 32-летний мужчина: что известно

07 февраля 2025, 11:37
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иллюстративное фото: golos.com.ua
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Полицейские Буковины выясняют обстоятельства смерти мужчины в областном ТЦК и СП

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 7 февраля правоохранители заметили 32-летнего черновчанина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину пригласили в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии у черновчанина резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Мужчине оказывали к медицинской помощи, а на место вызвали медиков. Однако во время реанимации врачи констатировали смерть.

Тело черновчанина было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

По факту происшествия началось досудебное расследование с примечанием "естественная смерть".

Как известно, подобные случаи не впервые встречаются в Украине. Так, в начале февраля после задержания ТЦК и перевозки в воинскую часть скончался сын адвоката из Запорожья Людмилы Петровой.

Напомним, для военнослужащих Территориальных центров комплектования планируют разработать правила по обращению с гражданскими. Целью такого шага является недопущение нарушений прав человека работниками структуры.

С начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

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