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40-річна жінка створила групу у Viber, де писала про місцезнаходження ТЦК. Таким чином, місцеві жителі могли уникати спілкування з ТЦК на вулицях

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Судитимуть за Збройних Сил України в особливий період трьох жителів Черкаської області. Вони через соцмережі інформували населення про те, де знаходяться ТЦК. Відомо, що таку групу у месенджері "Viber" створила 40-річна жителька Умані.

Подібні канали в месенджерах створили 36-річний та 44-річний жителі Черкас. Завдяки цим групам громадяни мали змогу уникати спілкування з представниками ТЦК на вулицях.

Слід зауважити, що самі підозрювані прекрасно розуміли, що їхні дії - це порушення закону. Адже вони встановили таймери автоматичного видалення повідомлень у групах та використовували умовні слова і позначення погодних явищ. Наразі правоохоронці заблокували їхні групи в соцмережах.

"Санкцією ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - нагадали в прокуратурі.

Також раніше на Буковині правоохоронці викрили адміністратора Telegram-канала. який пропонував послуги ухилянтам. 19-річний житель Івано-Франківської області разом з поплічником пропонував ухилянтам допомогу у переїзді за кордон. Трьох чоловіків віком 33, 42 і 48 років з Івано-Франківської та Львівської областей він намагався переправити за кордон поза пунктом пропуску. "Клієнти" платили за це від 5 до 10 тисяч доларів США.