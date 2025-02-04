"Застосовували тортури": адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина

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Після затримання ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки із Запоріжжя Людмили Петрової

Про це правозахисниця повідомила у соцмережі, передає RegioNews.

З її слів, днями її син, 34-річний Владислав Петров був незаконо затриманий працівниками Центрального ТЦК та був доправлений до Центрального ТЦК. Чоловік був обмежено непридатним. Наступного дня його було доправлено до військової частини в Дніпропетровській області, де він мав пройти ВЛК.

В.Петров скаржився на погане самопочуття. Чоловіка госпіталізували до медзакладу, де він невдовзі помер.

Жінка вважає, що до нього застосовували тортури . Висновок ВЛК та діагноз з направлення до лікарні, на думку адвокатки, є сфальсифікованими.

"03.02.25 о 9-00 мій син помер. Вважаю, що до нього застосовували тортури . Висновк ВЛК та діагноз з направлення до лікарні є сфальсифікованими. Потребую допомоги адвокатської спільноти щодо розслідування та поширення інформації... Звернулась на гарячу лінію ДБР. Вважаю, що мого сина вбили", - написала вона.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки. Хлопця госпіталізували з численними травмами.