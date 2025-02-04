12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
13:43  04 лютого
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 17:44

"Застосовували тортури": адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина

04 лютого 2025, 17:44
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Після затримання ТЦК та перевезення до військової частини помер син адвокатки із Запоріжжя Людмили Петрової

Про це правозахисниця повідомила у соцмережі, передає RegioNews.

З її слів, днями її син, 34-річний Владислав Петров був незаконо затриманий працівниками Центрального ТЦК та був доправлений до Центрального ТЦК. Чоловік був обмежено непридатним. Наступного дня його було доправлено до військової частини в Дніпропетровській області, де він мав пройти ВЛК.

В.Петров скаржився на погане самопочуття. Чоловіка госпіталізували до медзакладу, де він невдовзі помер.

Жінка вважає, що до нього застосовували тортури . Висновок ВЛК та діагноз з направлення до лікарні, на думку адвокатки, є сфальсифікованими.

"03.02.25 о 9-00 мій син помер. Вважаю, що до нього застосовували тортури . Висновк ВЛК та діагноз з направлення до лікарні є сфальсифікованими. Потребую допомоги адвокатської спільноти щодо розслідування та поширення інформації... Звернулась на гарячу лінію ДБР. Вважаю, що мого сина вбили", - написала вона.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки. Хлопця госпіталізували з численними травмами.

смерть скандал Запорізька область мобілізація ТЦК
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
Запорізька область пережила 277 ворожих ударів: зруйновані будинки та авто
04 лютого 2025, 07:09
Окупанти скинули на село в Запорізькій області 16 авіабомб: є пошкодження цивільної інфраструктури
03 лютого 2025, 07:45
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських
04 лютого 2025, 18:05
Підвищення пенсій: українців попередили про нову схему аферистів у мережі
04 лютого 2025, 17:48
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
Мати і син-підліток допомагали ворогу: СБУ затримали 5 паліїв авто ЗСУ в різних областях
04 лютого 2025, 17:28
Майже 85 тисяч українців отримали виплати за "єКнигою"
04 лютого 2025, 17:14
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44
У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
04 лютого 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »