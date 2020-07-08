Володимир Зеленський прибув на Буковину

Президент планує відвідати новий перинатальний центр, школу в селі Рідківці та зруйнований повінню міст в селі Маршинці Новоселицького району

Президент планує відвідати новий перинатальний центр, школу в селі Рідківці та зруйнований повінню міст в селі Маршинці Новоселицького району

Завтра главу держави очікують з робочим візитом на Волині.

Про це інформують Офіс президента, Чернівецька та Волинська ОДА, пише Regionews.

Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту "Велике будівництво" в регіоні, зокрема в сільській місцевості.

Також Президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині й зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.

Завтра запланований візит президента на Волинь.

Нагадаємо, минулими вихідними Володимир Зеленський перебував з робочою поїздкою в Одеській області, а сьогодні зранку терміново вилетів на Луганщину через лісові пожежі.