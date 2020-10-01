Завтра Владимир Зеленский посетит Буковину
Ожидается, что он осмотрит объекты "Большого строительства”
Ожидается, что он осмотрит объекты "Большого строительства”
В пятницу, 2 октября президент Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.
Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает RegioNews.
В Черновицкой ОГА пока не знают детали рабочей поездки, их пока уточняют.
вниманию представителей СМИ! 2 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в...Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 1 октября 2020 г.
Напомним, президент Владимир Зеленский посетил Черновицкую область 8 июля.
Зеленский связал рост количества больных COVID-19 с местными выборамиВсе новости »
01 октября 2020, 15:29Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики
01 октября 2020, 14:59Верещук назвала окружение президента Зеленского "долбодятлами"
01 октября 2020, 13:18
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине