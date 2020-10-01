Завтра Владимир Зеленский посетит Буковину

Ожидается, что он осмотрит объекты "Большого строительства”

Ожидается, что он осмотрит объекты "Большого строительства”

Фото: Буковина онлайн

В пятницу, 2 октября президент Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

В Черновицкой ОГА пока не знают детали рабочей поездки, их пока уточняют.

вниманию представителей СМИ! 2 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский посетил Черновицкую область 8 июля.