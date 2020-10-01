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01 октября 2020, 15:43 3

Завтра Владимир Зеленский посетит Буковину

01 октября 2020, 15:43 3
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Ожидается, что он осмотрит объекты "Большого строительства”
Фото: Буковина онлайн
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В пятницу, 2 октября президент Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

В Черновицкой ОГА пока не знают детали рабочей поездки, их пока уточняют.

вниманию представителей СМИ! 2 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский посетил Черновицкую область 8 июля.

Владимир Зеленский Черновцы Буковина президент визит Черновицкая область
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