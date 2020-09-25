14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 16:40 4

Чоловік очільниці виборчого штабу Кличка Оксани Продан балотується у мери Чернівці

25 вересня 2020, 16:40 4
Читайте также на русском языке
Виконувач обов’язків міського голови Василь Продан балотуватиметься від партії "Рідне місто"
Виконувач обов’язків міського голови Василь Продан балотуватиметься від партії "Рідне місто"
Фото: Чернівецький промінь
Читайте также
на русском языке

Чоловік нардепки попереднього скликання, керівниці виборчого штабу мера Києва Віталія Кличка Оксани Продан зареєструвався кандидатом у мери Чернівців.

Про це повідомила голова Чернівецької територіальної виборчої комісії Анжела Саінчук, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

Секретар міської ради, а після відсторонення мера Олексія Каспрука, виконувач обов`язків міського голови Василь Продан балотується на посаду мера Чернівців.

Довідка: Оксана Продан — колишня депутатка від партії УДАР, лідером якої був Віталій Кличко. У 2015 році балотувалась у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка".

Василь Продан був головою фракції "Рідне місто" у Чернівецькій міській раді. Нині її очолює Віталій Михайлішин, який також балотується в мери міста він партії "Команда Михайлішина", яку очолив 21 вересня.

Напередодні видання "НВ" з посиланням на політолога Ігора Бабюка повідомило, що подружжя Василя та Оксани Продан лобіювало чинного голову ОДА Сергія Осачука в кандидати на міського голову Чернівців від "Слуги народу". Однак в партії обрали іншу кандидатуру — Віталія Другановського. Саме після цього стало відомо про наміри Продана балотуватися у мери.

Нагадаємо, Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає

вибори Чернівці мер горсовет Кандидат секретар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Одеський політик не встиг податися у мери через коронавірус
25 вересня 2020, 16:32
Кличко просить МОН розібратися із ситуацією навколо Олімпійського коледжу
25 вересня 2020, 15:57
За крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів
25 вересня 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »