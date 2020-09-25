Чоловік очільниці виборчого штабу Кличка Оксани Продан балотується у мери Чернівці
Чоловік нардепки попереднього скликання, керівниці виборчого штабу мера Києва Віталія Кличка Оксани Продан зареєструвався кандидатом у мери Чернівців.
Про це повідомила голова Чернівецької територіальної виборчої комісії Анжела Саінчук, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.
Секретар міської ради, а після відсторонення мера Олексія Каспрука, виконувач обов`язків міського голови Василь Продан балотується на посаду мера Чернівців.
Довідка: Оксана Продан — колишня депутатка від партії УДАР, лідером якої був Віталій Кличко. У 2015 році балотувалась у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка".
Василь Продан був головою фракції "Рідне місто" у Чернівецькій міській раді. Нині її очолює Віталій Михайлішин, який також балотується в мери міста він партії "Команда Михайлішина", яку очолив 21 вересня.
Напередодні видання "НВ" з посиланням на політолога Ігора Бабюка повідомило, що подружжя Василя та Оксани Продан лобіювало чинного голову ОДА Сергія Осачука в кандидати на міського голову Чернівців від "Слуги народу". Однак в партії обрали іншу кандидатуру — Віталія Другановського. Саме після цього стало відомо про наміри Продана балотуватися у мери.
Нагадаємо, Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає