Чоловік очільниці виборчого штабу Кличка Оксани Продан балотується у мери Чернівці

Виконувач обов’язків міського голови Василь Продан балотуватиметься від партії "Рідне місто"

Виконувач обов’язків міського голови Василь Продан балотуватиметься від партії "Рідне місто"

Фото: Чернівецький промінь

Про це повідомила голова Чернівецької територіальної виборчої комісії Анжела Саінчук, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

Секретар міської ради, а після відсторонення мера Олексія Каспрука, виконувач обов`язків міського голови Василь Продан балотується на посаду мера Чернівців.

Довідка: Оксана Продан — колишня депутатка від партії УДАР, лідером якої був Віталій Кличко. У 2015 році балотувалась у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка".

Василь Продан був головою фракції "Рідне місто" у Чернівецькій міській раді. Нині її очолює Віталій Михайлішин, який також балотується в мери міста він партії "Команда Михайлішина", яку очолив 21 вересня.



Напередодні видання "НВ" з посиланням на політолога Ігора Бабюка повідомило, що подружжя Василя та Оксани Продан лобіювало чинного голову ОДА Сергія Осачука в кандидати на міського голову Чернівців від "Слуги народу". Однак в партії обрали іншу кандидатуру — Віталія Другановського. Саме після цього стало відомо про наміри Продана балотуватися у мери.