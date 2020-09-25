Муж руководительницы избирательного штаба Кличко Оксаны Продан баллотируется в мэры Черновцов
Муж нардепа предыдущего созыва, руководительницы избирательного штаба мэра Киева Виталия Кличко Оксаны Продан зарегистрировался кандидатом в мэры Черновцов.
Об этом сообщила председатель Черновицкой территориальной избирательной комиссии Анжела Саинчук, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Секретарь городского совета, а после отстранения мэра Алексея Каспрука, исполняющий обязанности городского головы Василий Продан баллотируется на должность мэра Черновцов.
Справка: Оксана Продан — бывшая депутат от партии УДАР, лидером которой был Виталий Кличко. В 2015 году баллотировалася в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко".
Василий Продан был главой фракции "Родной город" в Черновицком городском совете. Сейчас ее возглавляет Виталий Михайлишин, который также баллотируется в мэры города он партии "Команда Михайлишина", которую возглавил 21 сентября.
Накануне издание "НВ" со ссылкой на политолога Игоря Бабюка сообщило, что супругов Василия и Оксаны Продан лоббировало действующего главу ОГА Сергея Осачука в кандидаты на городского голову Черновцов от "Слуги народа". Однако в партии выбрали другую кандидатуру — Виталия Другановского. Именно после этого стало известно о намерениях Продана баллотироваться в мэры.
Напомним, Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет.