Муж руководительницы избирательного штаба Кличко Оксаны Продан баллотируется в мэры Черновцов

Исполняющий обязанности городского головы Василий Продан будет баллотироваться от партии "Родной город"

Исполняющий обязанности городского головы Василий Продан будет баллотироваться от партии "Родной город"

Фото: Черновицкий проминь

Об этом сообщила председатель Черновицкой территориальной избирательной комиссии Анжела Саинчук, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Секретарь городского совета, а после отстранения мэра Алексея Каспрука, исполняющий обязанности городского головы Василий Продан баллотируется на должность мэра Черновцов.

Справка: Оксана Продан — бывшая депутат от партии УДАР, лидером которой был Виталий Кличко. В 2015 году баллотировалася в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко".

Василий Продан был главой фракции "Родной город" в Черновицком городском совете. Сейчас ее возглавляет Виталий Михайлишин, который также баллотируется в мэры города он партии "Команда Михайлишина", которую возглавил 21 сентября.



Накануне издание "НВ" со ссылкой на политолога Игоря Бабюка сообщило, что супругов Василия и Оксаны Продан лоббировало действующего главу ОГА Сергея Осачука в кандидаты на городского голову Черновцов от "Слуги народа". Однако в партии выбрали другую кандидатуру — Виталия Другановского. Именно после этого стало известно о намерениях Продана баллотироваться в мэры.

Напомним, Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет.