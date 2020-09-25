За крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів
Комісія завершила прийом документів 24 вересня
Комісія завершила прийом документів 24 вересня
До Харківської міської виборчої комісії подали документи 15 кандидатів на посаду мера міста.
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
За інформацією міської комісії, 11 кандидатів висунуті політичними партіями, четверо балотуються як самовисуванці.
Серед кандидатів - 12 чоловіків та три жінки:
- Олександр Абрамичев, "Європейська солідарність”;
- Валерій Безлепкін, самовисуванець;
- Ірина Денисова, "За майбутнє”;
- Михайло Добкін, самовисуванець;
- Геннадій Кернес, "Блок Кернеса — Успішний Харків”;
- Олексій Кучер, "Слуга народу”;
- Сергій Кушнарьов, "Перемога Пальчевського”;
- Георгій Лаговський, "Удар”;
- Олександра Нарижна, "Голос”;
- Ігор Приходько, ВО "Батьківщина”;
- Наталія Пилипенко, самовисуванка;
- Микита Соловйов, "Демократична сокира”;
- Ігор Черняк, "Блок Світличної - Разом”;
- Олександр Фельдман, "Опозиційна платформа — За життя”;
- Денис Ярославський, самовисуванець.
Комісія завершила прийом документів від партій та кандидатів 24 вересня. Тепер їх мають розглянути протягом п'яти днів.
Ще доба надається для виправлення помилок. Комісія має зареєструвати або відмовити в реєстрації кандидатам до 29 вересня, у них також є час знятися з перегонів.
Нагадаємо, Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова. Також буде балотуватися на посаду мера Харкова Михайло Добкін.
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