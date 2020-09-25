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25 вересня 2020, 15:57 2

Кличко просить МОН розібратися із ситуацією навколо Олімпійського коледжу

25 вересня 2020, 15:57 2
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Заклад підпорядкований Міністерству освіти
Заклад підпорядкований Міністерству освіти
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Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де напередодні виник конфлікт, повинен і надалі працювати виключно за профілем - як спортивна школа.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив під час онлайн пресконференції.

"З тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі працювати виключно за профілем - як спортивна школа", - заявив Кличко.

Він зауважив, для того, щоб припинити спекуляції навколо закладу, "Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми". Кличко наголосив, що все має відбуватися виключно в правовому полі.

Мер зазначив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися напередодні на території коледжу, вже займаються правоохоронці.

Нагадаємо, 25 вересня у Києві на території Олімпійського коледжу відбулися сутички з поліцією, в результаті інциденту є постраждалі.

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