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20 серпня 2020, 17:58 1

Онкоцентру у Харкові можуть виділити 55 млн грн, – Кучер

20 серпня 2020, 17:58 1
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Зараз з приводу онкоцентру у Харкові подано окремий законопроєкт
Зараз з приводу онкоцентру у Харкові подано окремий законопроєкт
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на русском языке

На рівні центральних органів влади обговорюється можливість виділення 55 млн грн для фінансування Харківського обласного онкоцентру, будівництво якого було заморожене.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНН, про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"Щодо онкоцентру, ми включили в об'єкт "Великого будівництва" на 2021 рік, вже подали документи тому що це вкрай важливий центр для всієї східної України. На сьогодні, я особисто вже тричі був у прем’єр-міністра України, я розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом тут…Подано законопроєкт, щоб змінити, щоб окремою строкою вставити фінансування нашого онкоцентру", – розповів Кучер.

За його словами, зараз сума, яка обговорюється, – це 55 млн грн.

Нагадаємо, Кучер призначив нового керівника штабу з протидії COVID-19.

строительство Харьків лікарні ОДА Кучер Олексій
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