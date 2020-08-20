Онкоцентру у Харкові можуть виділити 55 млн грн, – Кучер

Зараз з приводу онкоцентру у Харкові подано окремий законопроєкт

Зараз з приводу онкоцентру у Харкові подано окремий законопроєкт

На рівні центральних органів влади обговорюється можливість виділення 55 млн грн для фінансування Харківського обласного онкоцентру, будівництво якого було заморожене.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНН, про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"Щодо онкоцентру, ми включили в об'єкт "Великого будівництва" на 2021 рік, вже подали документи тому що це вкрай важливий центр для всієї східної України. На сьогодні, я особисто вже тричі був у прем’єр-міністра України, я розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом тут…Подано законопроєкт, щоб змінити, щоб окремою строкою вставити фінансування нашого онкоцентру", – розповів Кучер.

За його словами, зараз сума, яка обговорюється, – це 55 млн грн.

Нагадаємо, Кучер призначив нового керівника штабу з протидії COVID-19.