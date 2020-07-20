15:37  20 липня
У Чорному морі розпочалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз"
16:59  20 липня
Зеленського та Авакова можуть допитати у справі Шеремета
17:58  20 липня
В зоні ООС зафіксовано 7 обстрілів, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
20 липня 2020, 21:42 2

У "Пропозиції" відреагували на відсторонення від посади мера Чернівців

20 липня 2020, 21:42 2
Читайте также на русском языке
У партії відсторонення Каспрука вважають політичним тиском
У партії відсторонення Каспрука вважають політичним тиском
Читайте также
на русском языке

Рішення Верховного Суду, через яке Олексія Каспрука відсторонили з посади міського голови Чернівців, – це прояв відвертого політичного тиску і приклад іще дієвого в Україні «телефонного права», вважають у партії мерів.

Про це йдеться у заяві партії "Пропозиція", пише Regionews.

У партії вважають, що відсторонення напряму пов’язане з наближенням виборів і жорсткою публічною позицією Олексія Каспрука.

Він активно відстоює інтереси громади Чернівців і загалом права місцевого самоврядування. Олексій Каспрук не побоявся вступити до лав партії "Пропозиція" і надати державну вагу проблемам місцевого самоврядування. "Пропозиція" вимагає зупинити тиск на місцеве самоврядування та згортання децентралізації в Україні!" - наголосили у партії.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.

Сьогодні депутати міської ради Чернівців заявили, що хочуть звільнити виконувача обов`язків голови міської ради Василя Продана.

Пропозиція партія мерів заява Чернівці мер Каспрук Олексій горсовет посада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ірина Верещук вважає реальною свою перемогу у виборчих перегонах
20 липня 2020, 18:25
На заступника мера Черкас Ботнара написали заяву до поліції
20 липня 2020, 18:05
Заступник мера Черкас розповів подробиці спецоперації із свого зникнення
20 липня 2020, 14:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »