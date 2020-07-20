У "Пропозиції" відреагували на відсторонення від посади мера Чернівців

У партії відсторонення Каспрука вважають політичним тиском

У партії відсторонення Каспрука вважають політичним тиском

Рішення Верховного Суду, через яке Олексія Каспрука відсторонили з посади міського голови Чернівців, – це прояв відвертого політичного тиску і приклад іще дієвого в Україні «телефонного права», вважають у партії мерів.

Про це йдеться у заяві партії "Пропозиція", пише Regionews.

У партії вважають, що відсторонення напряму пов’язане з наближенням виборів і жорсткою публічною позицією Олексія Каспрука.

Він активно відстоює інтереси громади Чернівців і загалом права місцевого самоврядування. Олексій Каспрук не побоявся вступити до лав партії "Пропозиція" і надати державну вагу проблемам місцевого самоврядування. "Пропозиція" вимагає зупинити тиск на місцеве самоврядування та згортання децентралізації в Україні!" - наголосили у партії.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.

Сьогодні депутати міської ради Чернівців заявили, що хочуть звільнити виконувача обов`язків голови міської ради Василя Продана.