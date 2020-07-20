В "Пропозиции" отреагировали на отстранение от должности мэра Черновцов

В партии отстранения Каспрука считают политическим давлением

В партии отстранения Каспрука считают политическим давлением

Решение Верховного Суда, из-за которого Алексея Каспрука отстранили от должности городского главы Черновцов, – это проявление откровенного политического давления и еще пример действенного в Украине «телефонного права», считают в партии мэров.

Об этом говорится в заявлении партии "Пропозиция", пишет Regionews.

В партии считают, что отстранение напрямую связано с приближением выборов и жесткой публичной позицией Алексея Каспрука.

Он активно отстаивает интересы общины Черновцов и в целом права местного самоуправления. Алексей Каспрук не побоялся вступить в ряды партии "Пропозиции" и предоставить государственный вес проблемам местного самоуправления. "Пропозиция" требует остановить давление на местное самоуправление и сворачивание децентрализации в Украине!" - подчеркнули в партии.

Напомним, 17 июля Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.

Сегодня депутаты городского совета Черновцов заявили, что хотят уволить исполняющего обязанности главы городского совета Василия Продана.