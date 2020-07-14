Секретарь Черновицкого горсовета Продан оспаривает восстановление в должности мэра Каспрука

Василий Продан подал кассационную жалобу в Верховный суд

Василий Продан подал кассационную жалобу в Верховный суд

Фото: Игорь Константинюк

В Верховном суде рассматривается кассационная жалоба Черновицкого городского совета и его секретаря Василия Продана о признании противоправным и отмене решения о восстановлении в должности городского головы Черновцов Алексея Каспрука и выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула.

Об этом говорится в сюжете телеканала ТВА, пишет RegioNews.

Я так понимаю что суд первой инстанции определил и апелляционный согласился, что депутатам свойственно оценивать действия городского головы. Однако это не соответствует действительности, зато в судебном порядке есть разночтения норм законов”, - говорит представитель Черновицкого горсовета Анатолий Попов.

Относительно процедурных нарушений во время голосования о досрочном прекращении полномочий городского головы, Попов заявил, что то, что нарушения процедуры голосования, не означает, что решение о прекращении полномочий незаконное.

Нам до сих пор не понятно, какие основания были для прекращения полномочий. Никто из судей не поставил под сомнение полномочия совета прекращать полномочия, зато не были названы эти основания. Горсовет допустила существенный ряд процедурных нарушений: кроме неназванных мотивов, не весь проект решения был опубликован, не было информации об исполнителе и том, кем вносится проект. Экспертиза юридическим управлением не была проведена, что недопустимо”, - комментирует представительница городского головы Мария Поляк.



"Учитывая общественный резонанс этого процесса, окружной суд в Черновцах слушал дело коллегиально, так же в 7-м апелляционном было несколько заседаний – поэтому убежден, что судьи двух инстанций очень основательно исследовали все материалы”, - прокомментировал Алексей Каспрук.

Верховный суд Украины. Продан оспаривает восстановление в должности мэра Черновцов Каспрука. Опубликовано ТВА / TVA Понедельник, 13 июля 2020 г.

Как ранее сообщалось, в июле 2018 года Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы Черновцов Алексея Каспрука.



В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.



Позже мэр подал апелляционное заявление не это решение, поскольку он не согласился с утверждением в судебном решении о том, что Продан не имел конфликта интересов во время голосования за отставку Каспрука.



Также апелляционную жалобу подал Василий Продан, в которой он просил отменить решение Черновицкого окружного административного суда о восстановлении Каспрука на посту мэра.



Наконец, в ноябре 2019 года Седьмой апелляционный административный суд города винницы оставил без изменений решение суда первой инстанции.

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