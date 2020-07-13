Справа Гандзюк ймовірно потрапить до суду в кінці липня

Суд обмежив можливість адвокатам підозрюваних ознайомлюватися з матеріалами справи до 24 липня

Суд обмежив можливість адвокатам підозрюваних ознайомлюватися з матеріалами справи до 24 липня

Фото: Улюблений Херсон

Печерський районний суд Києва обмежив до 24 липня можливість ознайомлення з матеріалами кримінальної справи адвокатам підозрюваних в організації та замовленні нападу на Гандзюк — Олексія Левіна та Владислава Мангера. Це значить, що, ймовірно, справа опиниться у суді вже цього місяця.

Про це у коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк та адвокати підозрюваних Максим Стригун та Дмитро Ільченко, пише RegioNews.

Прокурор Андрій Синюк звернувся до суду з відповідним клопотанням, наголошуючи на тому, що захист зловживає своїм правом на ознайомлення з документами. За його словами, ознайомлення тривало з 24 квітня по 11 червня та з 24 червня по сьогоднішній день.

Переважна більшість представників сторони захисту ігнорує цю процедуру. А оскільки ознайомлення не є обов’язком сторони захисту, а її правом, суд встановив, що сторона захисту своїм правом зловживає і таким чином затягує момент передачі кримінального провадження до суду. Тож, після 24 липня ми можемо складати обвинувальний акт, вручати його сторонам і скеровувати кримінальне провадження до суду", — розповів Андрій Синюк.

Він додав, що, ймовірно, вже цього місяця справа опиниться в суді. Втім питання підсудності наразі ще вирішується, оскільки слідство чітко не зазначає, де відбувалося ймовірне спілкування Мангера і Левіна щодо Катерини Гандзюк.

Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко у коментарі hromadske повідомив, що рішенням суду вони задоволені, оскільки, за його словами, це дає підстави вважати будь-який вирок суду неправомірним та звертатися до Європейського суду з прав людини.

У матеріалах справи наявно 10 тисяч фото і 200 годин відео. Тобто, на думку суду, адвокати мають переглядати це відео 24 години на добу, щоб встигнути до 24.07. Але, насправді, я вдячний суду за таке рішення, оскільки сьогодні суд вже завідомо визнав будь-який вирок Мангеру незаконним", — сказав Дмитро Ільченко та додав, що вони не затягували процес ознайомлення, а знайомилися у своєму темпі.

Адвокат підозрюваного Олексія Левін Максим Стригун наголосив на тому, що він не ознайомлювався з матеріалами через коронавірус та додав, що, на його думку, суд не мав права обмежувати захисників.

Водночас, за словами прокурора Синюка, підозрювані у справі підписали документ про ознайомлення з матеріалами: Мангер — з усіма томами, Левін — лише з 50-ма без додаткових.

Нагадаємо, 27 квітня Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата облради Олексія Левіна.

Однак активісти розкритикували завершення досудового розслідування в справі про напад на Гандзюк, заявивши, що до кінця розслідування ще три місяці, а "ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера".

У результаті досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк поновили та продовжили до 29 липня.

За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.