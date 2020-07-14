Кличко з великим відривом випереджає кандидатів у мери Києва - опитування

На виборах міського голови, майже 44% респондентів готові підтримати Віталія Кличка

На виборах міського голови, майже 44% респондентів готові підтримати Віталія Кличка

Фото: з відкритих джерел

За результатами опитування центру Разумкова, якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Про це передає RegioNews з посиланням на результати опитування центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року.

Після Кличка на другому місці за рівнем електоральної підтримки - Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), далі йдуть Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%), Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%).

Якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців на них отримали б партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа – За життя" — відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 8%.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше повідомлялось, що у "Слузі народу" обіцяють здійснити всі кадрові призначення до кінця тижня.