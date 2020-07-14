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14 липня 2020, 14:51 2

Винуватця ДТП під Києвом, в якій загинули четверо людей, арештували на два місяці

14 липня 2020, 14:51 2
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Винуватець смертельної ДТП під Києвом зізнався, що вживав алкоголь і марихуану. Куди і навіщо їхав і на якій машині - не памятає.

Про це пише Regionews з посиланням на Telegram-канал Pavlovskiy news.

Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом, в якій загинула ціла родина, Антон Желепа дав перше інтерв’ю у залі суду. Чоловік сказав, що вживав спиртне, і поскаржився на травми.

Чоловік сказав, що випив приблизно 200 грамів горілки. Антон Желепа також зазначив, що їхав із орієнтовною швидкістю 180 км/год.

Також підозрюваний зізнався, що за день до аварії вживав марихуану.

Водночас, він не відповів на запитання, як взяв авто (нагадаємо, транспортний засіб, на якому було вчинено ДТП, чоловікові не належить) і де знайшов ключі від нього. Підозрюваний також сказав, що у нього зламана рука і ребра.

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Дарина Мілюкова заявила, що Желепу вже сім разів притягали до відповідальності за нетверезе водіння, а на момент ДТП у нього не було прав.

У Желепи взяли кров на аналізи, решту експертиз призначать після обрання запобіжного заходу", - заявила Мілюкова.

За даними прокуратури, на момент аварії Желепа перебував в автомобілі один. Також уточнили вік загиблих дітей. Дівчинці було 4 роки, а хлопчикові – 10.

Нагадаємо, 12 липня водій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації "Охмадиту".

Якщо провину Желепи доведуть, він відсидить за гратами максимум 10 років.

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