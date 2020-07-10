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10 липня 2020, 14:24 1

Шини та танці з труною: у Чернівцях відбулася акція проти бездоріжжя

10 липня 2020, 14:24 1
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Протести мали відбутися перед мерією, але перед початком акції ратушу "замінували"
Протести мали відбутися перед мерією, але перед початком акції ратушу "замінували"
фото: ІА АСС
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Через «замінування» до мерії стягнули кордони поліції, а саму акцію перенесли за кілька сотень метрів на пішохідну вулицю Кобилянської.

Про це пише RegioNews.

У центрі Чернівців відбулася акція "Я вимагаю доріг".

Активісти привезли під мерію вантажівку з шинами, які потім розвантажили неподалік на пішохідній вулиці Кобилянської. Принесені використані шини, на думку організаторів, мають символізувати результати господарювання міських депутатів та чиновників.

Пізніше на місце події привезли ще й труну, з якою танцювали символічний танок. Його присвятили усім, хто "похоронив дороги у Чернівцях".

Під час виконання цього танцю, місце із купою шин оточили десятки правоохоронців. Туди під'їхав вантажний автомобіль, а поліцейських змусили вантажити шини на машину.

"Замінування" мерії та протести активістів прокоментував міський голова Чернівців Олексій Каспрук. За словами посадовця, повідомлення про замінування міськради та акція проти поганих доріг не пов'язані.

Я зацікавлений в тому, щоби люди зібралися поговорити про дороги. Розумію, що зараз будуть кричати, що я злякався. Проте, я не керую поліцією та рятувальниками", - додав Каспрук.

Наразі акція завершилася. Рятувальники й досі перевіряють приміщення мерії на наявність вибухівки.

Надійшло повідомлення про замінування Чернівецької міськради

Надійшло повідомлення про замінування Чернівецької міськради. Попри це активісти проводять акцію проти бездоріжжя

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

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Чернівці дороги протести Каспрук Олексій активісти
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