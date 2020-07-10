Шины и танцы с гробом: в Черновцах состоялась акция против бездорожья

Протесты должны были состояться перед мэрией, но перед началом акции ратушу "заминировали"

Протесты должны были состояться перед мэрией, но перед началом акции ратушу "заминировали"

фото: ИА АСС

Через «заминирование» к мэрии стянули кордоны полиции, а саму акцию перенесли за несколько сотен метров на пешеходную улицу Кобылянской.

Об этом пишет RegioNews.

В центре Черновцов состоялась акция "Я требую дорог".

Активисты привезли под мэрию грузовик с шинами, которые затем выгрузили неподалеку на пешеходной улице Кобылянской. Принесенные использованные шины, по мнению организаторов, должны символизировать результаты хозяйствования городских депутатов и чиновников.

Позже на место происшествия привезли еще и гроб, с которым танцевали символический танец. Его посвятили всем, кто "похоронил дороги в Черновцах".

Во время исполнения этого танца, место с кучей шин оцепили десятки правоохранителей. Туда подъехал грузовой автомобиль, а полицейских заставили грузить шины на машину.

"Минирование" мэрии и протесты активистов прокомментировал городской председатель Черновцов Алексей Каспрук. По словам чиновника, сообщение о заминировании горсовета и акция против плохих дорог не связаны.

Я заинтересован в том, чтобы люди собрались поговорить о дорогах. Понимаю, что сейчас будут кричать, что я испугался. Однако, я не руковожу полицией и спасателями", - добавил Каспрук.

На данный момент акция завершилась. Спасатели до сих пор проверяют помещение мэрии на наличие взрывчатки.

Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета. Несмотря на это активисты проводят акцию против бездорожья Опубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 10 июля 2020 г.

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