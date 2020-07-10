Шины и танцы с гробом: в Черновцах состоялась акция против бездорожья
Через «заминирование» к мэрии стянули кордоны полиции, а саму акцию перенесли за несколько сотен метров на пешеходную улицу Кобылянской.
Об этом пишет RegioNews.
В центре Черновцов состоялась акция "Я требую дорог".
Активисты привезли под мэрию грузовик с шинами, которые затем выгрузили неподалеку на пешеходной улице Кобылянской. Принесенные использованные шины, по мнению организаторов, должны символизировать результаты хозяйствования городских депутатов и чиновников.
Позже на место происшествия привезли еще и гроб, с которым танцевали символический танец. Его посвятили всем, кто "похоронил дороги в Черновцах".
Во время исполнения этого танца, место с кучей шин оцепили десятки правоохранителей. Туда подъехал грузовой автомобиль, а полицейских заставили грузить шины на машину.
"Минирование" мэрии и протесты активистов прокомментировал городской председатель Черновцов Алексей Каспрук. По словам чиновника, сообщение о заминировании горсовета и акция против плохих дорог не связаны.
Я заинтересован в том, чтобы люди собрались поговорить о дорогах. Понимаю, что сейчас будут кричать, что я испугался. Однако, я не руковожу полицией и спасателями", - добавил Каспрук.
На данный момент акция завершилась. Спасатели до сих пор проверяют помещение мэрии на наличие взрывчатки.
Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета
Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета. Несмотря на это активисты проводят акцию против бездорожьяОпубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 10 июля 2020 г.
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