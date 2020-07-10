09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
14:34  10 июля
Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 14:24 3

Шины и танцы с гробом: в Черновцах состоялась акция против бездорожья

10 июля 2020, 14:24 3
Читайте також українською мовою
Протесты должны были состояться перед мэрией, но перед началом акции ратушу "заминировали"
Протесты должны были состояться перед мэрией, но перед началом акции ратушу "заминировали"
фото: ИА АСС
Читайте також
українською мовою

Через «заминирование» к мэрии стянули кордоны полиции, а саму акцию перенесли за несколько сотен метров на пешеходную улицу Кобылянской.

Об этом пишет RegioNews.

В центре Черновцов состоялась акция "Я требую дорог".

Активисты привезли под мэрию грузовик с шинами, которые затем выгрузили неподалеку на пешеходной улице Кобылянской. Принесенные использованные шины, по мнению организаторов, должны символизировать результаты хозяйствования городских депутатов и чиновников.

Позже на место происшествия привезли еще и гроб, с которым танцевали символический танец. Его посвятили всем, кто "похоронил дороги в Черновцах".

Во время исполнения этого танца, место с кучей шин оцепили десятки правоохранителей. Туда подъехал грузовой автомобиль, а полицейских заставили грузить шины на машину.

"Минирование" мэрии и протесты активистов прокомментировал городской председатель Черновцов Алексей Каспрук. По словам чиновника, сообщение о заминировании горсовета и акция против плохих дорог не связаны.

Я заинтересован в том, чтобы люди собрались поговорить о дорогах. Понимаю, что сейчас будут кричать, что я испугался. Однако, я не руковожу полицией и спасателями", - добавил Каспрук.

На данный момент акция завершилась. Спасатели до сих пор проверяют помещение мэрии на наличие взрывчатки.

Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета

Поступило сообщение о заминировании Черновицкого горсовета. Несмотря на это активисты проводят акцию против бездорожья

Опубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 10 июля 2020 г.

Читайте также: Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу

Черновцы дороги протесты Каспрук Алексей активисты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одессе напали на главу правозащитной организации "Общая цель"
10 июля 2020, 10:51
Зеленский хочет передать "Укравтодору" дороги местного значения
09 июля 2020, 13:16
К приезду Зеленского солдат в Луцке заставили выгребать воду из луж руками
09 июля 2020, 11:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »