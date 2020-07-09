Як війна кланів Фірташа та Яценюка у Чернівцях породила нову політсилу

Перед місцевими виборами у регіонах нерідко виникають нові партії та рухи з новими обличчями та зазвичай старими обіцянками. Не стали винятком і Чернівці, де після довгого політичного застою презентували новий громадський рух з прицілом на трансформацію в майбутню політичну партію

Перед місцевими виборами у регіонах нерідко виникають нові партії та рухи з новими обличчями та зазвичай старими обіцянками. Не стали винятком і Чернівці, де після довгого політичного застою презентували новий громадський рух з прицілом на трансформацію в майбутню політичну партію

Кореспондент RegioNews розбирався, чого чекати від чернівецької "альтернативної сили" та чи здатна вона припинити десятирічний конфлікт між чинним мером Чернівців Олексієм Каспруком, який відстоює інтереси команди Арсенія Яценюка, та секретарем міськради Василем Проданом, якого пов’язують з Дмитром Фірташем.

Ми ділили Чернівці

Чернівці під керівництвом чинного мера і протидіючого йому депутатського корпусу - просто знахідка для будь-якої "третьої сили". Місто геть кинули напризволяще зайняті постійними конфліктами команда міського голови Олексія Каспрука, політична кар’єра якого розвивалася від голови обласного Українського союзу промисловців і підприємців до партійності в "Батьківщині", "Народному фронті", і зараз – у новоспеченій партії мерів "Пропозиції" - і команда секретаря міськради, неформального лідера місцевої партії "Рідне місто" Василя Продана.

І "напризволяще" - це вже не фігура мовлення. Бо щодня стає все менше придатних для проїзду доріг, більшість вулиць міста перетворюються на ріки після кожної навіть нетривалої зливи через нечищені зливові каналізації, громадський транспорт їздить як йому заманеться, і поїздки в ньому не є безпечними для пасажирів, сміття у місті часто не вивозиться, а вулиці не прибираються. Щодо кожної дискомфортної ситуації чернівчани – логічно – звертаються до мера, а той киває на депкорпус і на виконком, які, мовляв, у всьому перешкоджають мерським ініціативам.

Тому будь-яка відсторонена сила, не з оточення мера чи секретаря міськради, яка би не лише вкотре озвучила, а й запропонувала вихід із цієї патової ситуації і взяла на себе відповідальність за дії, мала би успіх. Одна – "Єдина альтернатива" - встигла зробити це швидше за інших. Решта – або спізнилися, або не є настільки відстороненими від "кланів", щоб грати самостійно.

Громадський рух чи політична партія

Минулого тижня чернівецьких журналістів скликала на свій пресбрифінг ініціативна група громадянського руху "Єдина Альтернатива". Восьмеро відомих містян, які стали спікерами події, представили бачення альтернативного сценарію розвитку Чернівців.

Фото: shpalta.media

Серед них – керівники великих будівельних компаній Василь Зазуляк і Володимир Мороз, завідувачка кафедри в Чернівецькому національному університеті Валентина Радчук, завідувач відділенням у міській лікарні Дмитро Білоус, громадська активістка Любов Свіріденко, бізнесмени Сергій Гринюк і Яна Двірничук, IT-шник і співвласник мережі крамниць Юрій Пасічник. На презентації була присутня і "група підтримки" з інших активних містян. Модерувала зустріч бізнесменка і активістка Марина Кирилюк.

Окрім звичної вже констатації плачевної ситуації в місті, яку вже й так усі висловили з хештегом #накипіло, а Юрій Пасічник підсилив власним визначенням: "Вкурвило!", "альтернативщики" озвучили кілька відмінних від інших критиканів речей.

По-перше, вони констатували, що єдине, що в нашому місті працює і розвивається – це приватний бізнес: "Ми більше не можемо просто займатися власною справою, меценатством та волонтерством, сплачувати податки в міський бюджет - цього, на жаль, недостатньо для припинення занепаду міста. Тому ми вирішили ініціювати створення громадянського руху "Єдина Альтернатива", щоб сформувати з числа активних чернівчан потужну команду, яка візьме відповідальність на себе", - сказала Кирилюк.

По-друге, вони наголосили, що наразі презентують себе саме як громадський рух, а не як політичну партію. Закликали небайдужих приєднуватися – а вже згодом, мовляв, можливо, будуть думати про політику, праймеріз, списки кандидатів тощо.

По-третє, вони заявили, що не будуть традиційно критикувати "попередників", а консолідують свою енергію на конструктив і розроблятимуть програми змін. І, за словами Марини Кирилюк, у цьому вони вже мають успіхи: "Наша громадська організація "Центр реформ і розвитку" працює вже три роки, ми детально вивчаємо бюджет міста, ми знаємо, де є гроші, і де їх "виливають" - в буквальному сенсі цього слова. Знаємо, як має бути побудована система містоуправління. Роботи настільки багато, що для нас зараз важливо сформувати єдине бачення системи роботи: як має працювати місто, щоби воно розвивалося".

Після бордів і хештегів почалася нова інформаційна хвиля: дописи активістів у соцмережах "Я вимагаю доріг!", які супроводжуються дуже показовим відеороликом і закликом прийти за кілька днів на мітинг під міськраду. Рух виходить із соцмереж у реальність.

Хештеги нові, а обличчя?

Експерт з децентралізації та виборів Тарас Прокоп вважає , що за останні роки фактично в Чернівцях і області створилася система великого політичного протистояння, від якого вже втомилися чернівчани. "Останні опитування підтверджують: від 40 до 50% громадян готові шукати альтернативні політичні сили. Тому ймовірність появи такої сили, яка здатна буде розірвати "порочне коло" внутрішнього політичного протистояння, дуже висока. До того ж, теперішня система виборів і сам процес децентралізації сприяють тому, щоби з’являлися якісь "локальні історії", які б не були заточені під політику національного рівня, а базувалися саме на вирішенні місцевих проблем. Тому запит суспільства на такого роду альтернативні сили буде тільки зростати", - зазначає експерт.

Політолог та головний редактор Newssky Максим Михайленко у своїх оцінках категоричніший: "По-перше, цього року виповнюється десять років, як Чернівці роздирають два бізнесово-політичних угруповання, а це давно сповільнює розвиток міста, попри його неабиякий господарський, творчий потенціал і демократичні традиції. Зокрема, і це дегенеративне протистояння спричинило в останні роки нову хвилю еміграції як до Києва, так і за кордон. Через вищесказане втрачено багато десятків мільйонів євро. На загальнонаціональному тлі Чернівці стали виглядати як закапелок архаїчних політичних практик - меркантильного саботажу і дрібних провокацій, вони постійно потрапляють у новини в ролі острівця дурисвітів, що, як не крути, просто образливо".

Політолог вважає, що місцеві вибори будуть дуже веселі і складні, свої шанси спробують чимало нових та умовно нових місцевих політичних сил та філій загальнонаціональних партій. При цьому зрозуміло, що, з одного боку, закон про місцеві вибори заплутаний і складний, а з іншого необхідна ефективна міськрада, яка діятиме в одній команді з офісом міського голови.

"Мерські вибори - це окрема складна тема, зараз мало сенсу її обговорювати. Щодо "Єдиної Альтернативи", яку створив місцевий бізнес. Так чи інакше, з міськради треба гнати олігархічних чупакабр , це ключове суспільне завдання", – наголошує Михайленко.

Тим часом прихильники інших політсил закидають ініціаторам "Єдиної Альтернативи", що присутні в їхніх лавах персони не є цілком новими в політиці і певною мірою відповідають за політичну ситуацію, що склалася в місті. Наприклад, Василю Зазуляку нагадують, що він є членом партії ВО "Свобода" (балотувався від цієї політсили по 201 округу до Верховної ради 2019р). і чинним членом міськвиконкому, який міг би здійснювати вплив на стан міста вже зараз. Володимир Мороз – чинний депутат обласної ради від "Народного контролю", хоч і позапартійний.