В Одесі напали на голову правозахисної організації "Спільна мета"
В Одесі на площі Десятого квітня група осіб напала на керівника правозахисної організації "Спільна мета" Володимира Савченка. У чоловіка струс мозку та забої.
Про це Савченко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, коли він переходив дорогу незнайомці підбігли "зі спини" та нанесли понад 10 ударів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Було викликано швидку медичну допомогу.
У Савченка діагностували струс мозку, крововилив, забій м'яких тканин голови та садна колін.
В організації "Спільна мета" напад пов'язують з їх діяльністю, оскільки організація виступає проти незаконної забудови узбережжя Одеси.
Сам Савченко ствержує, що останнім часом представники організації отримували погрози.
Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.