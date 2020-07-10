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10 липня 2020, 10:51 7

В Одесі напали на голову правозахисної організації "Спільна мета"

10 липня 2020, 10:51 7
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В організації напад пов'язують з активною діяльністю Савченка проти забудови узбережжя
В організації напад пов'язують з активною діяльністю Савченка проти забудови узбережжя
Фото: culturemeter.od.ua
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В Одесі на площі Десятого квітня група осіб напала на керівника правозахисної організації "Спільна мета" Володимира Савченка. У чоловіка струс мозку та забої.

Про це Савченко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, коли він переходив дорогу незнайомці підбігли "зі спини" та нанесли понад 10 ударів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Було викликано швидку медичну допомогу.

У Савченка діагностували струс мозку, крововилив, забій м'яких тканин голови та садна колін.

В організації "Спільна мета" напад пов'язують з їх діяльністю, оскільки організація виступає проти незаконної забудови узбережжя Одеси.

Сам Савченко ствержує, що останнім часом представники організації отримували погрози.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.

Одеса поліція напад лікарні активісти
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