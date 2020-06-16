У Волинській облраді можуть висловити недовіру голові ОДА Погуляйку

Якщо роботу очільника рада області визнає незадовільною, депутати матимуть підставу для висловлення недовіри Юрію Погуляйку

Якщо роботу очільника рада області визнає незадовільною, депутати матимуть підставу для висловлення недовіри Юрію Погуляйку

Фото: ДС

У Волинській облраді зареєстрований проєкт рішення, який передбачає надання оцінки роботі голові Волинської ОДА та можливість висловлення йому недовіри.

Відповідний проєкт рішення з'явився на офіційному сайті Волинської обласної ради, пише RegioNews.

Проєкт рішення зокрема передбачає наступні пункти:

1. Звіт голови обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень у 2019-2020 роках взяти до відома.

2. Визнати роботу голови обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень у 2019-2020 роках задовільною/незадовільною.

У разі визнання роботи голови Волинської ОДА незадовільною у депутатського корпусу з'являються всі підстави для висловлення недовіри Юрію Погуляйку.

Нагадаємо, сьогодні на Волині активісти протестували проти політики голови ОДА Юрія Погуляйка. Вони хотіли особисто поговорити з головою ОДА, але Погуляйко до них не виходив.

Як стало відомо пізніше, лише коли мітингувальники висловили пропозицію ставити намети та привозити шини під Волинську ОДА посадовець таки спустився до людей.

Розмова між чиновником та активістами відбувалася частково на підвищених тонах. Юрію Погуляйку закидали бездарну кадрову політику, відсутність діалогу з громадськістю, нерозуміння проблем області, адже, як відомо, Юрій Погуляйко приїхав керувати Волинню з Луганської області.