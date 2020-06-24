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24 червня 2020, 20:46 34

Третьякова повинна скласти мандат – Володимир Гройсман

24 червня 2020, 20:46 34
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Експрем`єр вважає, що нардепка "хвалить світ, де панує закон джунглів"
Експрем`єр вважає, що нардепка "хвалить світ, де панує закон джунглів"
Фото: Володимир Гройсман Facebook
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Колишній керівник уряду переконаний, що голова парламентського комітету з питань соціальної політики образила всіх українців фразою про «дітей дуже низької якості»

Про це Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Шок! Голова парламентського комітету з питань соціальної політики своїми словами про "дітей дуже низької якості" образила всіх українців. Людина, яка таке говорить, точно не має права називатись народним депутатом і повинна скласти свій мандат. Вона хвалить світ, де панує закон джунглів. А я не певен, що в такому світі знайшлось би місце для неї самої. Бо хтось більш сильний міг би вирішити, що народні депутати - непотрібні паразити. Чи такого світу ви насправді прагнете, пані поки ще народний депутат? Подумайте про це. Але, бажано, вже за межами українського парламенту", - резюмував Гройсман.

Шок! Голова парламентського комітету з питань соціальної політики своїми словами про "дітей дуже низької якості"...

Опубліковано Volodymyr Groysman Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня в мережах поширили відео, на якому глава парламентського комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Слуга народа Верховна Рада депутат нардеп діти скандал Володимир Гройсман Галина Третьякова
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