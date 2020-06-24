Третьякова повинна скласти мандат – Володимир Гройсман

Про це Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Шок! Голова парламентського комітету з питань соціальної політики своїми словами про "дітей дуже низької якості" образила всіх українців. Людина, яка таке говорить, точно не має права називатись народним депутатом і повинна скласти свій мандат. Вона хвалить світ, де панує закон джунглів. А я не певен, що в такому світі знайшлось би місце для неї самої. Бо хтось більш сильний міг би вирішити, що народні депутати - непотрібні паразити. Чи такого світу ви насправді прагнете, пані поки ще народний депутат? Подумайте про це. Але, бажано, вже за межами українського парламенту", - резюмував Гройсман.