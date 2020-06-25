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25 июня 2020, 16:15 3

В Черновицком облсовете зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия председателю ОГА Осачуку

25 июня 2020, 16:15 3
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Инициаторами появления документа являются депутаты от "Свободы"
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Народные избранники считают неэффективным сотрудничество Сергея Осачука с депутатским корпусом областного совета, общинами на местах, общественными, профессиональными и предпринимательскими кругами

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя черновицкого областного совета, депутат от "Свободы" Виталий Мельничук.

После назначения в конце ноября 2019 года на должность Председателя Черновицкой ОГА, значительная часть деятельности Сергея Осачука за чуть больше чем полгода, чем дальше тем больше начинает негативно влиять на процессы жизнеобеспечения Черновицкой области, создает огромную массу противостояний и противодействие в обществе, непонимание со стороны различных структур, организаций, отдельных лидеров мнений, общественных организаций и политических сил", - говорится в сообщении Мельничука.

Свободівські депутаты зарегистрировали в облсовете проект решения о выражении недоверия Председателю Черновицкой ОГА Сергею...

Опубликовано Виталием Мельничуком Середа 24 июня 2020 г.

Напомним, 16 июня стало известно, что в Волынском облсовете могут выразить недоверие председателю ОГА Юрию Погуляйку

Черновцы конфликт Черновецкий облсовет депутат Черновецкая ОДА Сергей Осачук ВО Свобода
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