Негода в Україні: затоплені майже 200 будинків

Жертв і потерпілих від стихії немає

Жертв і потерпілих від стихії немає

Фото: ДСНС

Від сильних злив постраждали вісім областей України.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

22 – 23 червня на території 8 областей, а саме: Івано-Франківської, Чернівецької, Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Одеської та Рівненської, внаслідок інтенсивного дощу та поривів вітру сталося падіння 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинки, 3 господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільну дорогу сполученням "Гринява-Голошина" (протяжністю 100 м та висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь, пошкоджено покрівлі 2 шкіл, 2 будівель та 2 житлових будинків.

Відбулося 4 зсуви ґрунту, внаслідок чого зруйновано 1 господарську будівлю та було заблоковано 26 транспортних засоби (станом на 22:00 22 червня проїзд відновлено). Зруйновано два пішохідні містки.

Стався порив дамби № 5 на р. Черемош, протяжністю 10 м, а також сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці-Верховина", протяжністю 50 м, (наразі проїзд забезпечено).

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, вчора у Чернівецькій області вода зруйнувала дві дамби на річці Черемош.