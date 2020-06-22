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22 червня 2020, 22:39 5

Вибух у багатоповерхівці в Києві: рятувальники знайшли четвертого загиблого

22 червня 2020, 22:39 5
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Невідомою залишається доля ще однієї людини
Невідомою залишається доля ще однієї людини
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Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Зараз тривають роботи із деблокування тіла четвертого загиблого від вибуху будинку на Позняках. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Мешканців, що втратили житло, тимчасово розселили, забезпечили харчуванням та медичною допомогою.

Віталій Кличко зазначив, що цього тижня місто надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям та допомогу родичам загиблих.

Також місто запропонувало уряду варіант вирішення проблеми із житлом для постраждалих мешканців. Половину коштів на це – 30 мільйонів гривен – готовий надати з резервного фонду Київ. Ще половину, за пропозицією мера столиці, має надати уряд.

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