Буковина: пошкоджено другу дамбу, вода затоплює села (ОНОВЛЕНО)

У селі Банилів Вижницького району прорив дамби в ширину досяг 20 метрів, пошкоджена ще одна дамба у райцентрі Вижниця

У селі Банилів Вижницького району прорив дамби в ширину досяг 20 метрів, пошкоджена ще одна дамба у райцентрі Вижниця

Про це повідомили у ДСНС Чернівецької області, пише RegioNews.

Станом на 17:00 год. 22 червня 2020 року в межах сіл Банилів, Слобода-Банилів Вижницького району, на пошкодженій ділянці дамби № 5, стався прорив дамби паводковими водами річки Черемош, очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів. На місце виїхало керівництво БУВР Пруту та Сірету, управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, служба ДСНС та інші. Про прийняті відповідні управлінські рішення буде повідомлено додатково. Опубліковано Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Понеділок, 22 червня 2020 р.



У соцмережах користувачі поділились відео, де станом на 19:00 вода вже розлилася на подвір'я жителів Банилова. Води на вулицях вже по коліна.

#новиниЧЕ Долішній кут с.Банилів з моменту прориву дамби, відео знято о 19:07 хв . Надав відео @dima_tanasiichuk Опубліковано Chernivtsigram Понеділок, 22 червня 2020 р.

В даний час у Чернівецькій області йде сильний дощ з грозою. Таку ж погоду прогнозують до 27 червня.

Місцеве населення (с. Банилів – 75 осіб, та с. Слобода-Банилів – 295 осіб) про загрозу підтоплення поінформовано. Визначено автотранспорт для евакуації населення та місця його безпечного тимчасового розміщення.

У м. Вижниця внаслідок підйому рівня води у р. Черемош сталося руйнування тіла дамби № 21 А, знесено габіони та продовжується розмивання грунту. Існує загроза підтоплення промислової частини міста. Силами ДСНС у взаємодії зі службою водного господарства проводяться заходи з укріплення берега та відведення води.

Стихія вирує Україною Прикарпаття і Буковина потопають у воді Через сильні дощі в Івано-Франківській та Чернівецькій областях почалися паводки. У гірських річках піднімається рівень води до 2-х метрів! У епіцентрі стихії посилено працюють рятувальники та поліцейські - проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, евакуюють людей із аварійних будинків, які затопило водою, і організовують місця для ночівлі та харчування жителів. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили правоохоронців. Друзі, зберігайте спокій! МВС, Національна поліція України та ДСНС України роблять все можливе, щоб допомогти постраждалим від негоди громадянам. Правоохоронці працюватимуть і вночі, аби не залишити людей один на один із негодою. Опубліковано МВС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

У с. Бісків Путильського району внаслідок раптового підняття рівня води у місцевому потічку сталося підтоплення 3 житлових будинків. Силами ДСНС проведено відкачування води та роботи з укріплення берегів.

Поблизу с. Розтоки Путильського району сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги державного значення Р-62 Чернівці – Верховина на відрізку протяжністю близько 50 метрів. Рух автомобільного транспорту тимчасово призупинено. Організовано об’їзд.

Нагадаємо, сьогодні близько 17.00 на Буковині прорвало дамбу на річці Черемош. Під загрозою затоплення майже сотня людських обійсть у двох селах.