Чрезвычайная ситуация: Черновцы готовят к эвакуации
По прогнозам спасателей, максимальный уровень воды в Пруте может достичь 10 метров, при безопасном максимуме 5 метров.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницы в Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука и городского головы Алексея Каспрука.
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к буковинцам из-за паводка.
Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предупреждаем и просим все службы, предприятия, людей, которые живут вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", - сказал председатель ОГА.
Сергей Осачук сообщил также, что в Новоселицком районе в границах села Маршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.
Максимальное поднятие воды будет происходить с 9 часов вечера до 3 часов утра следующего дня, а также паводок задержится по меньшей мере на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Такое обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут не смогут впадать в нее и будут выходить из берегов", - предостерег Осачук.
Срочно Сообщение о поднятии уровня воды в реках Черновицкой областиОпубликовано Сергей Осачук Вторник, 23 июня 2020 года.
По сообщению мэра, в городе Черновцы ожидают вторую волну паводка, вызванного сильными ливнями.
Это грозит подтоплением части Садгоры, Ленковцев, Калиновского рынка, рынка "Добробут". Начинаем подворовой обход улиц, оказавшихся в зоне подтопления, с целью уведомления жителей. Все коммунальные службы, спасатели приведены в полную готовность. Администрации рынков работают с предпринимателями, которым необходимо эвакуировать товар. Прошу черновчан максимально сплотиться, сообщить близких, родных, знакомых об опасности, соседей позаботиться об одиноких стариков, проживающих в зоне подтопления", - написал на своей странице городской голова.
ВНИМАНИЕ! ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! До 22.00 ожидается подъем воды в г. Прут ориентировочно до 6,5 метров. Это...Опубликовано Алексей Каспрук Вівторок 23 июня 2020 года.
Также вода уже залила села в горных Вижницком и Путильском районах, где вчера прорвало две дамбы. Значительные подтопления также и в Новоселицком районе, здесь затопило райцентр Новоселица и дома в селе Маршинцы.
Мы были в Маршинцах, там вода стоит на делении 4,90 м. Как мы видели с квадрокоптера, там видно только часть перил временного моста, который соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы. Вода дошла до крайних домов в селе Маршинцы", - сказал председатель Новоселицкой РГА Олег Мельничук.
Напомним, вследствие сильных дождей пострадали восемь областей Украины, больше всего из которых - Черновицкая и Ивано-Франковская.