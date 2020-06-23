Чрезвычайная ситуация: Черновцы готовят к эвакуации

Большая вода может подтопить два района Буковины и один из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновский

Большая вода может подтопить два района Буковины и один из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновский

По прогнозам спасателей, максимальный уровень воды в Пруте может достичь 10 метров, при безопасном максимуме 5 метров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницы в Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука и городского головы Алексея Каспрука.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к буковинцам из-за паводка.

Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предупреждаем и просим все службы, предприятия, людей, которые живут вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", - сказал председатель ОГА.

Сергей Осачук сообщил также, что в Новоселицком районе в границах села Маршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

Максимальное поднятие воды будет происходить с 9 часов вечера до 3 часов утра следующего дня, а также паводок задержится по меньшей мере на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Такое обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут не смогут впадать в нее и будут выходить из берегов", - предостерег Осачук.

Срочно Сообщение о поднятии уровня воды в реках Черновицкой области Опубликовано Сергей Осачук Вторник, 23 июня 2020 года.

По сообщению мэра, в городе Черновцы ожидают вторую волну паводка, вызванного сильными ливнями.

Это грозит подтоплением части Садгоры, Ленковцев, Калиновского рынка, рынка "Добробут". Начинаем подворовой обход улиц, оказавшихся в зоне подтопления, с целью уведомления жителей. Все коммунальные службы, спасатели приведены в полную готовность. Администрации рынков работают с предпринимателями, которым необходимо эвакуировать товар. Прошу черновчан максимально сплотиться, сообщить близких, родных, знакомых об опасности, соседей позаботиться об одиноких стариков, проживающих в зоне подтопления", - написал на своей странице городской голова.

ВНИМАНИЕ! ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! До 22.00 ожидается подъем воды в г. Прут ориентировочно до 6,5 метров. Это... Опубликовано Алексей Каспрук Вівторок 23 июня 2020 года.

Также вода уже залила села в горных Вижницком и Путильском районах, где вчера прорвало две дамбы. Значительные подтопления также и в Новоселицком районе, здесь затопило райцентр Новоселица и дома в селе Маршинцы.

Мы были в Маршинцах, там вода стоит на делении 4,90 м. Как мы видели с квадрокоптера, там видно только часть перил временного моста, который соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы. Вода дошла до крайних домов в селе Маршинцы", - сказал председатель Новоселицкой РГА Олег Мельничук.

Опубликовано Oleg Melnichuk Понедельник, 22 июня 2020 г.

Опубликовано Oleg Melnichuk Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, вследствие сильных дождей пострадали восемь областей Украины, больше всего из которых - Черновицкая и Ивано-Франковская.