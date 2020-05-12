На Буковині запровадили адаптивний карантин

Кількість хворих на коронавірус буковинців продовжує стабільно зростати

Кількість хворих на коронавірус буковинців продовжує стабільно зростати

У Чернівецькій області за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжено карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили через щоденне стабільне зростання виявлених випадків інфікування коронавірусом.

Про режим адаптивного карантину йдеться у тексті протоколу обласної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Згідно з документом незначне послаблення карантину торкнулося роботи закладів громадського харчування на доставку і на виніс. Дозволили працювати нотаріусам, музеям, адвокатам, аудиторам і психологам. Дозволені також індивідуальні спортивні тренування на відкритому повітрі.

Натомість непродовольчі магазини, заклади побутового обслуговування та ринки, спорткомплекси, стоматологічні кабінети залишили закритими.

Надалі залишаються закритими усі заклади освіти, спортивні і дитячі майданчики. Заборонені усі масові заходи, в тому числі релігійного характеру.

В області надалі заборонено:

– перебування в громадських місцях без масок;



– переміщення групою більше, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей до 14-років. Дітям до 14 років без супроводу батьків заборонено також перебування у громадських місцях;



- роботу будь-якого громадського транспорту (крім таксі і тролейбусів у режимі спецперевезень).

Також на період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проводити планові заходи з госпіталізації та проводити планові операції, крім вагітності і пологів, паліативної допомоги, допомоги онкохворимта інших випадків невідкладної позапланової госпіталізації.

В області також продовжує діяти особливий режим в’їзду та виїзду.

Обласна комісія ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 11 травня 2020 р.

Нагадаємо, Чернівецька область залишається "лідером" за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Станом на ранок 12 травня тут офіційно підтверджено 2396 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 72 людей.

Інфографіка МБ

Загалом в Україні вже більше 16 тисяч хворих коронавірусом. За минулу добу було зафіксовано 375 нових випадків захворювання COVID-19.

Загалом від початку епідемії в Україні 425 хворих померли, 3373 пацієнти одужало.