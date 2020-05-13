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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 13:19 5

Медики Дніпра виїхали боротися з COVID-19 в Чернівці

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13 травня 2020, 13:19 5
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Медики-добровольці поїхали в Чернівці для підмоги колегам
Фото з Facebook-сторінки
Медики-добровольці поїхали в Чернівці для підмоги колегам

13 травня п’ятеро медиків із Дніпра добровільно поїхали в один із епіцентрів спалаху коронавірусу в Україні - місто Чернівці, аби допомогти колегам лікувати пацієнтів.

Про це на особистій Facebook-сторінці написав голова міської ради Дніпра Борис Філатов, передають RegioNews.

Добровольців Борис Філатов назвав поіменно, щоправда, не вказавши прізвищ. Це - Сергій. Анастасія, Ірина, Людмила та Олександр. Серед них - і учасник бойових дій.

Медики виїхали до Чернівців о 10:20. Очільник Дніпра побажав їм "повернутися з перемогою”.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 402 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 25 у дітей та 94 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 174 особи. Одужали за добу 343 особи, померли 14 осіб.

Як писали RegioNews раніше, у Чернівецькій області за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжено карантинні обмеження.


коронавірус Чернівці медики Дніпро Дніпропетровська область Борис Філатов
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