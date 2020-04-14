09:40  14 апреля
В Украине количество заболевших COVID-19 возросло до 3372
14:25  14 апреля
Месяц карантина: как изменились политические симпатии украинцев
13:49  14 апреля
Буковель планирует возобновить работу с 25 апреля
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2020, 15:11 5

В больницах Буковины из-за коронавируса находится почти 300 человек, семеро – на ИВЛ

Читайте також
українською мовою
14 апреля 2020, 15:11 5
Читайте також українською мовою
В медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 14 апреля находится 294 человека с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. В реанимациях - 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – семеро
В медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 14 апреля находится 294 человека с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. В реанимациях - 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – семеро

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

В реанимационном отделении областной больницы есть восемь больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое женщин, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден, состояние – стабильно тяжелое. В целом же COVID-19 диагностировали у 5 пациентов реанимации, у остальных – подозрение.

В Черновицкой городской больнице №1 пятеро больных в реанимации. Двое больных – на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Еще трое пациентов – на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19.

В реанимации Глыбокской ЦРБ находится трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один – с подозрением.

В Хотинской центральной районной больнице находятся двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Они на кислородной поддержке.

Девять больных на кислородной дотации и двое – на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой ЦРБ. У 44-летнего мужчины на ИВЛ – пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.

Также 13 апреля в реанимационное отделение госпитализировали мужчину 1967 года рождения и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние больного критическое, у него пневмония и подозрение на коронавирус. Из девяти больных, которые на кислородной поддержке, COVID-19 обнаружили только у одного, остальные – на разных стадиях отмене подозрения.

Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.

Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев инфицирования коронавирусом (13 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел).

В медицинских заведениях Буковины состоянию на 14 апреля находится 294 человека из коронавірусною инфекцией или с подозрением на...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 14 апреля 2020 года.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Буковина Черновцы больницы больные статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Они все скрывают: священнослужители Московского патриархата мешают одесским медикам выявлять больных COVID-19
14 апреля 2020, 12:46
Всех украинцев протестируют на антитела к коронавирусу
14 апреля 2020, 12:36
Захотели миллион долларов: Кернес объявил о создании лаборатории по изготовлению вакцины от коронавируса
14 апреля 2020, 12:02
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 апреля 2020, 16:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Александр Пермяков
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Все блоги »
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »