В больницах Буковины из-за коронавируса находится почти 300 человек, семеро – на ИВЛ
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.
В реанимационном отделении областной больницы есть восемь больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое женщин, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден, состояние – стабильно тяжелое. В целом же COVID-19 диагностировали у 5 пациентов реанимации, у остальных – подозрение.
В Черновицкой городской больнице №1 пятеро больных в реанимации. Двое больных – на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Еще трое пациентов – на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19.
В реанимации Глыбокской ЦРБ находится трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один – с подозрением.
В Хотинской центральной районной больнице находятся двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Они на кислородной поддержке.
Девять больных на кислородной дотации и двое – на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой ЦРБ. У 44-летнего мужчины на ИВЛ – пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.
Также 13 апреля в реанимационное отделение госпитализировали мужчину 1967 года рождения и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние больного критическое, у него пневмония и подозрение на коронавирус. Из девяти больных, которые на кислородной поддержке, COVID-19 обнаружили только у одного, остальные – на разных стадиях отмене подозрения.
Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев инфицирования коронавирусом (13 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел).
В медицинских заведениях Буковины состоянию на 14 апреля находится 294 человека из коронавірусною инфекцией или с подозрением на...Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 14 апреля 2020 года.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 17:41 14 апреля "Не поможет и Господь Бог” - глава Днепра пригрозил священнослужителям-нарушителям
- 17:37 14 апреля Почти 30 банков предоставили украинцам кредитные каникулы
- 17:25 14 апреля Прикарпатье: за сутки на COVID-19 заболели четверо несовершеннолетних
- 17:05 14 апреля Коронавирус добрался до Черновицкого СИЗО
- 16:56 14 апреля Киевская полиция поймала преступников, которые продавали детей за границу
- 16:46 14 апреля На Закарпатье работник нацпарка торговал огнестрельным оружием и боеприпасами
- 16:16 14 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ