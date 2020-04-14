В больницах Буковины из-за коронавируса находится почти 300 человек, семеро – на ИВЛ

В медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 14 апреля находится 294 человека с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. В реанимациях - 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – семеро

В медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 14 апреля находится 294 человека с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. В реанимациях - 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – семеро

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews. В реанимационном отделении областной больницы есть восемь больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое женщин, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден, состояние – стабильно тяжелое. В целом же COVID-19 диагностировали у 5 пациентов реанимации, у остальных – подозрение. В Черновицкой городской больнице №1 пятеро больных в реанимации. Двое больных – на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Еще трое пациентов – на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19. В реанимации Глыбокской ЦРБ находится трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один – с подозрением. В Хотинской центральной районной больнице находятся двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Они на кислородной поддержке. Девять больных на кислородной дотации и двое – на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой ЦРБ. У 44-летнего мужчины на ИВЛ – пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19. Также 13 апреля в реанимационное отделение госпитализировали мужчину 1967 года рождения и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние больного критическое, у него пневмония и подозрение на коронавирус. Из девяти больных, которые на кислородной поддержке, COVID-19 обнаружили только у одного, остальные – на разных стадиях отмене подозрения. Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус. Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев инфицирования коронавирусом (13 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел). В медицинских заведениях Буковины состоянию на 14 апреля находится 294 человека из коронавірусною инфекцией или с подозрением на... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Вторник, 14 апреля 2020 года. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

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