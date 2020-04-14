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14 квітня 2020, 12:46 5

Вони все приховують: священнослужителі Московського патріархату заважають одеським медикам виявляти хворих COVID-19

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14 квітня 2020, 12:46 5
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Виявити хворих на коронавірус в церквах і всіх контактних осіб медикам не дають самі священнослужителі УПЦ Московського патріархату
Фото: СПЖ
Виявити хворих на коронавірус в церквах і всіх контактних осіб медикам не дають самі священнослужителі УПЦ Московського патріархату

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко заявив, що медики не можуть нормально проводити епідрозслідування за випадками COVID-19 через те, що від них приховують інформацію.

Крім того, медики скаржаться саме на Московський патріархат, бо саме вцих храмах найчастіше порушуються правила карантину. Інші релігійні організації відносяться до того, що відбувається набагато відповідальніше.

"Різко ці люди (хворі — ред.) "перестають" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб і провести всі протиепідемічні заходи...Вони все приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців", — говорить Єсипенко.

Варто зазначити, що в жіночому Теплодарскому монастирі УПЦ Московського патріархату сумніваються в діагнозі своєї підопічної, у якої 11 квітня офіційно підтвердився діагноз COVID-19.

Настоятелька Теплодарського монастиря "відмовилася" від хворої і заявила, що у неї температура підвищувалася через нирки.

"Хвора дівчина не є черницею і навіть не входить в число послушниць, а просто проживає на утриманні монастиря. Вона є сиротою, яка кілька років тому знайшла собі притулок під склепіннями обителі. Вона ніколи не працювала у церковній крамниці і не контактувала з паломниками і прихожанами монастиря. У цієї дівчини виявлено серйозне захворювання нирок – нефрит, що могло слугувати причиною підвищення температури тіла. У зв'язку з цим вона була госпіталізована", - заявили в монастирі.


коронавірус медики ізоляція церква
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