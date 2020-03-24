У Чернівцях закрили зоомагазини, СТО та обмінники
Про це під час прямого ефіру на Facebook сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, пише Regionews.
"Є певна юридична колізія. Наші намагання спростити чернівчанам життя в цей непростий момент суперечать постанові уряду, яка чітко обмежує, що мають право працювати продовольчі магазини, магазини, які продають засоби особистої гігієни, банківські установи, але не пункти обміну валют. Тому згідно цієї постанови вони мають бути закриті", - сказав мер.
"Ми вимушені були сьогодні прийняти рішення і привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів діяльність закладів на території міста Чернівці. Отже, не буде дозволено працювати таким закладам як, СТО, автомийки, пункти обміну валют, зоомагазини, магазини, які продають насіння та інші товари, пов'язані із садівництвом, городництвом тощо", - пояснив міський голова.
Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.
Також у Чернівцях почали перевіряти документи у громадян.
Також в Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту.
Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.
- 13:29 24 березня У Польщі засуджено трьох радикалів за підпал угорського культурного центру в Ужгороді
- 13:27 24 березня Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку
- 13:26 24 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:24 24 березня Буковина отримала допомогу для боротьби з СOVID-19
- 13:20 24 березня Кличко допустив посилення карантину у Києві
- 13:18 24 березня З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ