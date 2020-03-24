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24 березня 2020, 10:27 8

У Чернівцях закрили зоомагазини, СТО та обмінники

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24 березня 2020, 10:27 8
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Відсьогодні, 24 березня, у Чернівцях закриють СТО, автомийки, зоомагазини, пункти обміну валют, та інші непродовольчі магазини
Фото: Безплатка
Відсьогодні, 24 березня, у Чернівцях закриють СТО, автомийки, зоомагазини, пункти обміну валют, та інші непродовольчі магазини

Про це під час прямого ефіру на Facebook сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, пише Regionews.

"Є певна юридична колізія. Наші намагання спростити чернівчанам життя в цей непростий момент суперечать постанові уряду, яка чітко обмежує, що мають право працювати продовольчі магазини, магазини, які продають засоби особистої гігієни, банківські установи, але не пункти обміну валют. Тому згідно цієї постанови вони мають бути закриті", - сказав мер.

"Ми вимушені були сьогодні прийняти рішення і привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів діяльність закладів на території міста Чернівці. Отже, не буде дозволено працювати таким закладам як, СТО, автомийки, пункти обміну валют, зоомагазини, магазини, які продають насіння та інші товари, пов'язані із садівництвом, городництвом тощо", - пояснив міський голова.

Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.

Також у Чернівцях почали перевіряти документи у громадян.

Також в Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту.

Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.

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