Магазини "АТБ" ввели "годину покупок" тільки для пенсіонерів

З 24 березня в мережі магазинів "АТБ" в проміжку часу з 09:00 до 10:00 зможуть здійснювати покупки виключно пенсіонери

Фото: скрін

З 24 березня в мережі магазинів "АТБ" в проміжку часу з 09:00 до 10:00 зможуть здійснювати покупки виключно пенсіонери

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний директор мережі Борис Марков на своїй сторінці в Facebook. "Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають літніх людей для здійснення безпечних покупок", - написав він. При цьому він закликав інших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів. Нагадаємо, з 18 березня мережа магазинів "АТБ" ввела обмеження на продаж товарів в одні руки з метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари. У свою чергу великі супермаркети скоротили час своєї роботи, щоб співробітники могли дістатися на роботу і додому.

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