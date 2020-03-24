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24 березня 2020, 09:14 66

Магазини "АТБ" ввели "годину покупок" тільки для пенсіонерів

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24 березня 2020, 09:14 66
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З 24 березня в мережі магазинів "АТБ" в проміжку часу з 09:00 до 10:00 зможуть здійснювати покупки виключно пенсіонери
Фото: скрін
З 24 березня в мережі магазинів "АТБ" в проміжку часу з 09:00 до 10:00 зможуть здійснювати покупки виключно пенсіонери

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний директор мережі Борис Марков на своїй сторінці в Facebook.

"Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають літніх людей для здійснення безпечних покупок", - написав він.

При цьому він закликав інших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів.

Нагадаємо, з 18 березня мережа магазинів "АТБ" ввела обмеження на продаж товарів в одні руки з метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари.

У свою чергу великі супермаркети скоротили час своєї роботи, щоб співробітники могли дістатися на роботу і додому.


коронавірус продукты магазин АТБ пенсіонери
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