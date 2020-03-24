В Черновцах закрыли зоомагазины, СТО и обменники

С сегодняшнего дня, 24 марта, в Черновцах закроют СТО, автомойки, зоомагазины, пункты обмена валют и другие непродовольственные магазины

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С сегодняшнего дня, 24 марта, в Черновцах закроют СТО, автомойки, зоомагазины, пункты обмена валют и другие непродовольственные магазины

Об этом во время прямого эфира на Facebook сказал Черновицкий городской голова Алексей Каспрук, пишет Regionews.

"Есть определенная юридическая коллизия. Наши попытки упростить черновчанам жизнь в этот непростой момент расходятся с постановлением правительства, которое четко ограничивает, имеющих право работать продовольственные магазины, магазины, которые продают средства личной гигиены, банковские учреждения, но не пункты обмена валют. Поэтому согласно этого постановления они должны быть закрыты", - сказал мер.

"Мы вынуждены были сегодня принять решение и привести в соответствие с постановлением Кабинета Министров деятельности учреждений на территории города Черновцы. Итак, не будет позволено работать таким заведениям как, СТО, автомойки, пункты обмена валют, зоомагазины, магазины, которые продают семена и другие товары, связанные с садоводством, огородничеством и т.д.", - добавил городской голова.

Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.

Также в Черновцах начали проверять документы у граждан.

Также в Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта.

Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.

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