Коронавірус: пацієнт номер два здав перший негативний тест

Вперше після підтвердження діагнозу буковинця, у якого другим було виявлено коронавірус, аналізи дали негативний результат на COVID-19

Вперше після підтвердження діагнозу буковинця, у якого другим було виявлено коронавірус, аналізи дали негативний результат на COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА "АСС".

Як повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, вже другий пацієнт в якого виявили коронавірус, одужує.

"У пацієнта номер два, в якого підтвердили коронавірус, аналізи вперше показали негативний результат. Через дві доби будемо знову направляти його аналізи на дослідження. Якщо результат знову буде негативним, це означатиме, що у нас вже другий пацієнт одужав від цієї хвороби", - сказала Гусак.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях одужав і перший в Україні пацієнт, у якого діагностували коронавірус.

Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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