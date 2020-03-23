11:16  23 березня
НБУ пропонує виплачувати зарплати і пенсії тільки по безналу
12:12  23 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 12:14

У Львові у двох людей підтверджено COVID-19

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 12:14
Читайте также на русском языке
Один із госпіталізованих — лікар, він уже майже одужав
Фото ілюстративне
Один із госпіталізованих — лікар, він уже майже одужав

На ранок 23 березня за результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус, передає RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"За весь час карантину звернулось 104 особи. З них 61 особа зараз є в лікарні, 32 — на самоізоляції, 11 людей вже виписали. Ми маємо на сьогодні два факти підтверджених. Один чоловік — це лікар, і станом на зараз він уже фактично виздоровів. По ще одній особі більше інформації будемо мати згодом", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я станом на 22:30 год 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Наразі в Україні коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2;
Донецька область — 1;
Житомирська область — 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;
Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;
Тернопільська область — 1;
Чернівецька область — 25 (1 летальний);
Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.

У Львівській області понад 300 млн гривень мобілізували на протидію COVID-19. Це кошти з місцевих бюджетів, бізнесу та інших джерел.

В аеропорту Львова вимірюють температуру тепловізором. При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом.


коронавірус Львів Львівщина
Одеський банк крові може спорожніти через карантин – медики
23 березня 2020, 11:54
Львівщина: понад 300 млн гривень мобілізували на протидію COVID-19
23 березня 2020, 11:50
У Чернівцях почали перевіряти документи у громадян
23 березня 2020, 11:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 10:41
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »