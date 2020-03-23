У Львові у двох людей підтверджено COVID-19

Один із госпіталізованих — лікар, він уже майже одужав

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Один із госпіталізованих — лікар, він уже майже одужав

На ранок 23 березня за результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус, передає RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"За весь час карантину звернулось 104 особи. З них 61 особа зараз є в лікарні, 32 — на самоізоляції, 11 людей вже виписали. Ми маємо на сьогодні два факти підтверджених. Один чоловік — це лікар, і станом на зараз він уже фактично виздоровів. По ще одній особі більше інформації будемо мати згодом", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я станом на 22:30 год 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Наразі в Україні коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.

У Львівській області понад 300 млн гривень мобілізували на протидію COVID-19. Це кошти з місцевих бюджетів, бізнесу та інших джерел.

В аеропорту Львова вимірюють температуру тепловізором. При підвищені температури система повідомляє звуковим сигналом.