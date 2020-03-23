Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо

Дети, больные коронавирусом на Буковине, чувствуют себя хорошо, состояние больных взрослых тоже стабильное. Все госпитализированные с подозрением на COVID-19 тоже в стабильном состоянии

Дети, больные коронавирусом на Буковине, чувствуют себя хорошо, состояние больных взрослых тоже стабильное. Все госпитализированные с подозрением на COVID-19 тоже в стабильном состоянии

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