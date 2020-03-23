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23 марта 2020, 13:06 6

Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо

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23 марта 2020, 13:06 6
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Дети, больные коронавирусом на Буковине, чувствуют себя хорошо, состояние больных взрослых тоже стабильное. Все госпитализированные с подозрением на COVID-19 тоже в стабильном состоянии
Дети, больные коронавирусом на Буковине, чувствуют себя хорошо, состояние больных взрослых тоже стабильное. Все госпитализированные с подозрением на COVID-19 тоже в стабильном состоянии

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Все больные дети, которые находятся в областной детской больнице, чувствуют себя хорошо. В областной клинической больнице состояние взрослых больных тоже стабильно.

У одного больного коронавирусом есть температура. Еще одному пациенту с подозрением на COVID-19 сегодня сделают рентген.

Состояние госпитализированных в районные больницы буковинцев - без отклонений.

Всего в лечебных заведениях области находится 57 буковинцев, из них у 15 - ти подтвержден коронавирус.

Всего в Черновицкой области был обследовано 81 человек, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 - 25.

Напомним, ранее в Черновцах выздоровел первый в Украине пациент, у которого обнаружили коронавирус.

Сегодня первый негативный тест получил второй больной коронавирусом буковинец.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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