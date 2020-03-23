Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
Все больные дети, которые находятся в областной детской больнице, чувствуют себя хорошо. В областной клинической больнице состояние взрослых больных тоже стабильно.
У одного больного коронавирусом есть температура. Еще одному пациенту с подозрением на COVID-19 сегодня сделают рентген.
Состояние госпитализированных в районные больницы буковинцев - без отклонений.
Всего в лечебных заведениях области находится 57 буковинцев, из них у 15 - ти подтвержден коронавирус.
Всего в Черновицкой области был обследовано 81 человек, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 - 25.
Напомним, ранее в Черновцах выздоровел первый в Украине пациент, у которого обнаружили коронавирус.
Сегодня первый негативный тест получил второй больной коронавирусом буковинец.
По состоянию на вечер 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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