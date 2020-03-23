В Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта
С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах временно запрещено выполнение ремонтно-строительных работ на всех строительных объектах, расположенных на территории города
С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах временно запрещено выполнение ремонтно-строительных работ на всех строительных объектах, расположенных на территории города
Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук, пишет RegioNews.
Запрет не касается ремонта дорог и инженерных сетей, работ по ликвидации аварийных ситуаций, аварийно-восстановительных работ и неотложных работ на объектах инфраструктуры.
Кроме того, запрещен въезд в город транзитного транспорта. Для этого разработают схемы объезда и установят соответствующие знаки.
Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.
Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.
В Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг
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