В Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта

С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах временно запрещено выполнение ремонтно-строительных работ на всех строительных объектах, расположенных на территории города

Фото: Биржа Предприятий

С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах временно запрещено выполнение ремонтно-строительных работ на всех строительных объектах, расположенных на территории города

Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

Запрет не касается ремонта дорог и инженерных сетей, работ по ликвидации аварийных ситуаций, аварийно-восстановительных работ и неотложных работ на объектах инфраструктуры.

Кроме того, запрещен въезд в город транзитного транспорта. Для этого разработают схемы объезда и установят соответствующие знаки.

Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.

Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.

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