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15 березня 2020, 17:52 18

Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном

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15 березня 2020, 17:52 18
Читайте также на русском языке
Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном
Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном

Про це пише racurs.ua, передає RegioNews.

Архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, опублікував відео із сьогоднішньої служби в храмі, що неподалік від Луцька.

Він написав, що "з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами, щоб він спинив напасть". Тому усі храми Волинської єпархії ПЦУ щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.

З благословення митрополита Луцького і Волинського МИХАЇЛА за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами аби він спинив напасть. Нагадаємо, що з благословення архиєрея усі храми Волинської єпархії щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.

Опубліковано Константином Марченком Неділя, 15 березня 2020 р.

У Древній Русі і в середні віки мелодією дзвонів знищували хвороботворні бактерії і мікроби. Резонансні звуки дзвону очищають простір, ними лікували депресію і психічні захворювання, пояснюють священники.


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