Коронавирус в Черновцах: врачи ВОЗ не доехали, пенсионерам будут носить продукты домой

Из-за закрытия границ миссия ВОЗ экстренно вернулась домой, так и не доехав до Черновцов

Из-за закрытия границ миссия ВОЗ экстренно вернулась домой, так и не доехав до Черновцов

Об этом сообщили в пресс служба Черновицкой ОГА, на заседании штаба по предупреждению коронавируса. Здесь же обсудили стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым лицам, пишет Regionews.

В области будет актуализирована информация о количестве лиц указанной категории, определена их потребность в дезинфицирующих средствах, продуктах и ​​медикаментах, а также способность в собственном обеспечении при поддержке родственников, волонтеров и общественных организаций.

Чтобы предотвратить распространение инфекции и усилить социальную защиту нуждающихся, райгосадминистрациям, Черновицкому городскому совету, ОТГ поручено создать мобильные рабочие группы, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимыми дезсредствами, продуктами питания, лекарствами.

Поручено также разработать план сотрудничества между семейными врачами и местными поставщиками социальных услуг и привлечь к совместной работе представителей общественных организаций, волонтеров.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

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