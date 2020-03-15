Хворі на коронавірус чернівчани почуваються нормально
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
У інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні продовжують лікувати двох пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
Чернівчанин, у якого діагностували COVID-19 3 березня, температури не має, кашель слабшає.
Стан буковинця, у якого виявили вірус 12 березня, покращився, лихоманки немає.
За пацієнтами здійснюють цілодобовий нагляд.
Нагадаємо, станом на 10:00 15 березня в Чернівцях госпіталізовано 14 осіб з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, наразі на Буковині зареєстровано два випадки інфікування COVID-19.
У Чернівецькій області призупинили рух приміських автобусів.
У Чернівецькій області через коронавірус запровадили режим надзвичайної ситуації.
Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону.
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